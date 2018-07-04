Muharrem İnce'nin arkasında kim var?

24 Haziran seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP karıştı.



Üst üste yaptığı açıklamalarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmayacağını söyleyen Muharrem İnce'nin, kurultay çıkışı gündeme bomba gibi düştü.



MYK DEĞİŞİMİN HABERCİSİ



Bu çıkışın ardından CHP yönetimi MYK'yı toplama kararı alırken, toplanma kararının yeni bir değişim süreci olarak adlandırıldı.



ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK



Star yazarı Halime Kökçe, İnce'nin kurultay çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kalem alırken, İnce'nin en büyük destekçisinin eski genel başkanlardan Altan Öymen ve Murat Karayalçın olduğunu yazdı.



DİP DALGA OLUŞTURACAK



İnce'nin 81 il örgütünü ziyaret ederek dip dalga oluşturmak istediğini yazan Kökçe 'İnce'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu 'Ya onursal başkan ol ya da Meclis'te beni temsil etmek üzere grup başkanı ol' teklifleri de bu yola tek başına çıkmadığını, arkasına Altan Öymen ve Murat Karayalçın'dan daha büyük bir güç aldığını gösteriyor. Yani 'Hani Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayacaktınız' diyerek seçimden önceki sözlerini hatırlatanlara İnce, 'Ben değil teşkilat ve taban istiyor' diye cevap verecek. Bugün Erzurum'dan başlattığı 81 ile ziyaret planı da tabanda yakaladığı rüzgarı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirecek bir dip dalgaya dönüştürmek için...' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel