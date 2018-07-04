USD (Alış - Satış) : 4,66 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e sert tepki

Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya atan Berna Laçin'e Melih Gökçek'ten sert tepki geldi.

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:02
Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e sert tepki

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışıyor. Çoğu vatandaş idamın gelmesinden yana tavrını gösterirken, kimileri de bu vahşetin son bulması için idamın çare olmadığı görüşünde.

İdama karşı olan ünlülerden Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı. Laçin Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya attı.

Berna Laçin'in bu paylaşımına Melih Gökçek'ten sert tepki geldi.

'MÜSLÜMANLARA PİSLİK ATMAK İSTİYOR'

Twitter hesabında 'Berna Laçin, sen saçmalıyorsun?' diye seslenen Gökçek, 'Niye Medine'yi örnek veriyorsun da Newyork'u örnek vermiyorsun? Çünkü algı yönetimi yapıp Müslümanlara pislik atmak istiyorsun tepki alınca da başlıyorsun kıvırmaya. Yok dinden bahsetmemişte şehirden bahsetmişmiş...' ifadelerini kullandı.

'NEFRET SUÇU İŞLEDİ'

Melih Gökçek, dünyadaki tecavüz raporunu paylaşarak, Laçin'e, 'Suudi Arabistan en az tecavüz vakasının olduğu ülkedir' dedi. Gökçek, sapıklığın ABD'de en üst sırada olduğunu ifade ederek, Laçin'e, 'Nefret suçu işledin. Hemen amasız, caksız, cuksuz bütün Müslümanlardan özür dile. Kıvırarak, yok ben şunu kastetmemiştim diyerek sıyıramazsın. De ki; 'Cahillik ve terbiyesizlik ettim, bütün Türkiye'den özür diliyorum' Cahillik suç değil' şeklinde konuştu.

İşte Gökçek'in o paylaşımları:












Berna Laçin'den küstah tweet: Kutsal şehri karaladı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Berna LaçinMelih GökçekTürkiyeMüslümanlarPeygamber


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı