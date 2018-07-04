Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e sert tepki

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışıyor. Çoğu vatandaş idamın gelmesinden yana tavrını gösterirken, kimileri de bu vahşetin son bulması için idamın çare olmadığı görüşünde.



İdama karşı olan ünlülerden Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı. Laçin Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya attı.



Berna Laçin'in bu paylaşımına Melih Gökçek'ten sert tepki geldi.



'MÜSLÜMANLARA PİSLİK ATMAK İSTİYOR'



Twitter hesabında 'Berna Laçin, sen saçmalıyorsun?' diye seslenen Gökçek, 'Niye Medine'yi örnek veriyorsun da Newyork'u örnek vermiyorsun? Çünkü algı yönetimi yapıp Müslümanlara pislik atmak istiyorsun tepki alınca da başlıyorsun kıvırmaya. Yok dinden bahsetmemişte şehirden bahsetmişmiş...' ifadelerini kullandı.



'NEFRET SUÇU İŞLEDİ'



Melih Gökçek, dünyadaki tecavüz raporunu paylaşarak, Laçin'e, 'Suudi Arabistan en az tecavüz vakasının olduğu ülkedir' dedi. Gökçek, sapıklığın ABD'de en üst sırada olduğunu ifade ederek, Laçin'e, 'Nefret suçu işledin. Hemen amasız, caksız, cuksuz bütün Müslümanlardan özür dile. Kıvırarak, yok ben şunu kastetmemiştim diyerek sıyıramazsın. De ki; 'Cahillik ve terbiyesizlik ettim, bütün Türkiye'den özür diliyorum' Cahillik suç değil' şeklinde konuştu.



İşte Gökçek'in o paylaşımları:

























Berna Laçin'den küstah tweet: Kutsal şehri karaladı Kaynak : Beyaz Gazete Özel