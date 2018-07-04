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Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye ziyaret

Melih Gökçek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Siyaset / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:02
Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye ziyaret

Melih Gökçek seçim başarısı dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

SEÇİM SONUÇLARI HAYIRLAR GETİRSİN

Gökçek, Bahçeli'ye ziyaretinde seçim sonuçlarının MHP'ye, AK Parti'ye ve mazlum milletlere hayırlar getirmesi dilediğini ifade etti.

'ALLAH KAPILARI AÇANDIR' YAZILI KASE

Melih Gökçek, Bahçeli'ye Osmanlı motifleriyle işlenmiş üzerinde 'Allah kapıları açandır' yazılı kase hediye etti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MazlumAk PartiMelih GökçekDevlet Bahçeli


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