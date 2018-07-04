Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye ziyaret

Melih Gökçek seçim başarısı dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.



SEÇİM SONUÇLARI HAYIRLAR GETİRSİN



Gökçek, Bahçeli'ye ziyaretinde seçim sonuçlarının MHP'ye, AK Parti'ye ve mazlum milletlere hayırlar getirmesi dilediğini ifade etti.



'ALLAH KAPILARI AÇANDIR' YAZILI KASE



Melih Gökçek, Bahçeli'ye Osmanlı motifleriyle işlenmiş üzerinde 'Allah kapıları açandır' yazılı kase hediye etti.



SEÇİM BAŞARISI DOLAYISIYLA BUGÜN SAYIN DEVLET BAHÇELİ'Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİM.

SEÇİM SONUÇLARININ MHP'YE, AK PARTİYE VE MAZLUM MİLLETLERE HAYIRLAR GETİRMESİ DİLEDİĞİMİ İFADE ETTİM.



VE OSMANLI MOTİFLERİYLE İŞLENMİŞ, ÜZERİNDE

“ALLAH KAPILARI AÇANDIR” YAZILI KASE HEDİYE ETTİM. pic.twitter.com/WBBw6d64AH — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Temmuz 2018