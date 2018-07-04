Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çiftlik Bank'ın beyin takımından olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Suat Fehmi Emur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. Emur, ifade işlemlerinin tamamlamasının ardından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FİRMASINDAKİ PARAYA EL KONULDU



Şüpheli Suat Fehmi Emur'u kendisine ait S.E. Grup İnşaat isimli şirketteki 398 bin lira parasına da savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.



38 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLU



Soruşturma kapsamında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 38 kişinin şüpheli olarak yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden 8'inin tutuklu olduğu, Mehmet Aydın ile eşi Sıla Aydın'ın babası Hakan Soysal'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.



MEHMET AYDIN'IN EŞİNİN DE OLDUĞU 7 ŞÜPHELİ SERBEST



Ayrıca soruşturma kapsamında aralarında sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da bulunduğu 7 şüpheli ise savcılığın talebi üzerine adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.



17 MİLYON 400 BİN LİRA ADLİ EMANETTE



MASAK ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ın yaptığı çalışmalar sonucunda sistemde bulunan 17 milyon 400 bin lira paranın adli emanete alındığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak : İHA