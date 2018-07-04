Malta’nın En İyi Dil Okulları

Malta'nın çok uluslu ve çok dilli eğitim programları, Malta'nın en iyi dil okulları listesini oluşturdu ve özellikle son 3 yılda girişimcilerin ve girişimci adaylarınn sıklıkla tercih ettiği eğitim programları olarak ön planda. Genellikle Sliema ve St. Julians'ta konumlandırılan Malta'nın en iyi dil okulları, sizlere uygulamalı iş İngilizcesi eğitimleriyle de destek sağlayacaktır. Projelerin sunumu, sunum dosyalarının hazırlanması, personel sözleşmelerinin nasıl hazırlanacağı, üstelik İngilizce olarak nasıl anlatılacağını içeren ders müfredatları da Malta'nın en iyi dil okulları kategorisinde birleştirildi.

Malta dil okulları, aynı zamanda uygun fiyatlarıyla da ön planda. Elbette Malta dil okulu fiyatları ile ilgili bir inceleme yapacağız ancak baştan belirtmek gerekiyor ki; Malta'nın en iyi dil okulları aracılığı ile katılım sağlayacağınız uzun dönemli İngilizce kurslarıyla birlikte üniversite öncesi ya da sonrasında iyi bir İngilizce temeli ya da iş İngilizcesi temeli oluşturabileceksiniz.

Malta'da En İyi Dil Okulları Hangi Kategoride Öne Çıkıyor?

Elbette, Malta dil okulları spesifik eğitimlerde ön planda. İngiltere'de üniversite okumak ve kısıtlı bir bütçeniz varsa Malta'nın en iyi dil okulları size Cambridge sınav hazırlık, IELTS- TOEFL hazırlıkları da sunacaktır. St. Julians'ta gerçekleştirilen bu Malta dil okulu programı, 120 euro olarak karşımızda. Bir diğer Malta dil okulu fiyatı ise, yine St. Julians'taki haftalık 220 euroluk dil okulu fiyatı. Bu Malta dil okulu kapsamında, genel İngilizce kursları, Akademik Kurslar (FCE,CAE), Uygulamalı eğitimler ve Premium kurslar yer alır. Haftada 20 ve 30 saati kapsayan dersler ile eğitim çalışmaları uygulanır. Program boyunca öğleden sonraları İngilizce aktivite ve çalışmalar yapılır. Özellikle iş alanında İngilizce için katılım sağlayan katılımcılar, ACE'in St. Julians dil okulu programına ‘Malta'da en iyi dil okulları' kategorisinde giriş yapabilirler.

Malta'da Tatil ve İngilizce Dil Eğitimi

Bir diğer taraftan da Malta dil okulları, ülkenin konumu itibariyle tatil dönemlerinde de sıklıkla tercih ediliyor. Sömestr tatili ile İngilizce dil eğitimini harmanlamak ve ikisini de aynı anda çözümlemek isteyen kişiler, Cavendish'in Malta dil okulu programını tercih edebiliyorlar. Bu Malta dil okulu fiyatları ise 160 euro olarak karşımızda. Tatil programının yanısıra Genel İngilizce, İletişim Becerileri, İş İletişim Becerileri İngilizce kursları, Malta'da Dil Sömestr Tatili programı, IELTS sınavına hazırlık, Cambridge FCE Sınavına Hazırlık, Cambridge CAE Sınavına Hazırlık ve Birebir İngilizce çalışmaları yer alır. Dersler seçilen alana bağlı olarak haftada 20 ve 30 saatlik çalışmalar ile gerçekleştiriliyor. 30 saatlik programlar, sizlere öğrenci vizesi gerektirirken 20 saatlik İngilizce kurslar için standart turist vizesi sağlanır. Elbette, vize konusunda bir diğer detay ise bu dil okullarının hafta genişliği. Uzun dönemli dil okulları, sizlerden öğrenci vizesi isteyebilir.