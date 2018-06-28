Leyla'nın amcası o günü anlattı

Ağrı'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor.



Kayıp Leyla ilgili her geçen gün umutlar tükenirken, Leyla'nın son görüntüsünü çeken amca Musa o gün yaşananları anlattı.



'VİDEOYU NEDEN ÇEKTİM BİLMİYORUM'



Videoyu çektikten sonra Leyla'yı evine bıraktığını söyleyen amca Musa 'Sabah 9 gibi Leyla'yı evine bıraktım. Arkadaşlarla evin önüne çay içemeye gittik. Leyla'ya arkadaş seslendi. Bende döndüm baktım sadece. Sonra Leyla'dan haber alamadık. Videoyu niye çektim bilmiyorum. Çocuk koşuyordu, çektim. Sonra Leyla'yı köşede tam kaybolurken gördüm.' dedi.