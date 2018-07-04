Kurultay için ilk imzalar atıldı!

CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız Olağanustu Kurultay için ilk imzalari verip, Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi önerdi.



Gerçekgündem'in haberine göre; Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz' ifadelerinde bulundular.



Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada, “Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.



AZİZ KOCAOĞLU DA HAREKETE GEÇTİ



Öte yandan yerel Gerçek İzmir gazetesinin haberine göre Olağanüstü kurultay noktasında tavrı merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Kocaoğlu'nun genel başkanlıkta değişim mesajı içeren bir bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.



Kocaoğlu'nun bu doğrultuda İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını telefonla arayarak "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusunu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğinizi istemek için aramadım. Bilginiz olmasını istedim" dediği öğrenildi.



Kocaoğlu, 24 Haziran sürecindeki saha çalışmalarında yaptığı konuşmalarda İnce'nin CHP'yi toparladığı ve şaha kaldırdığına yönelik mesajlar vermişti.

