USD (Alış - Satış) : 4,66 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

Kurultay için ilk imzalar atıldı!

CHP Büyük Kurultay delegeleri olağanüstü kurultay için imza topluyor...

Siyaset / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:24
Kurultay için ilk imzalar atıldı!

CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız Olağanustu Kurultay için ilk imzalari verip, Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi önerdi.

Gerçekgündem'in haberine göre; Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz' ifadelerinde bulundular.

Batman Kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada, “Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

AZİZ KOCAOĞLU DA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan yerel Gerçek İzmir gazetesinin haberine göre Olağanüstü kurultay noktasında tavrı merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Kocaoğlu'nun genel başkanlıkta değişim mesajı içeren bir bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

Kocaoğlu'nun bu doğrultuda İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını telefonla arayarak "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusunu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğinizi istemek için aramadım. Bilginiz olmasını istedim" dediği öğrenildi.

Kocaoğlu, 24 Haziran sürecindeki saha çalışmalarında yaptığı konuşmalarda İnce'nin CHP'yi toparladığı ve şaha kaldırdığına yönelik mesajlar vermişti.

Hüseyin Yaşar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı