Kesin seçim sonuçlarına ilişkin İnce'den ilk değerlendirme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek seçim Kurulu'nun ( YSK ) açıkladı kesin seçim sonuçlarına ilişkin 'Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım' değerlendirmesinde bulundu.



CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, teşekkür ziyareti için gittiği Erzurum'da, Yüsek seçim Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce, 'Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız' açıklamalarında bulundu.