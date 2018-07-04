Kenan Sofuoğlu milletvekili maaşını hayır işlerinde kullanacak

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, mecliste kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine burada olduğunu anlatan Sofuoğlu,1,5 ay önce yarış kariyerini noktaladığında, İtalya'da jübile yaptığında farklı bir hayat düşündüğünü aktardı.



Sofuoğlu, stresi daha az, ailesiyle vakit geçireceği, bolca tatil yapacağı, kendisini yormayacağı bir hayat düşündüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın daveti benim için önemliydi, bir onur meselesiydi. Kendisinin bizi araması çok büyük bir onur. Ona bu yolda destek olmak için, en iyi bildiğim işte, spor dalında yararlı olabilmek için bu teklifi kabul ettim, elimden geldiği kadarıyla başarılı olmaya çalışacağım." diye konuştu.



"GENÇ SPORCULARIN VEKİL ABİSİ"



Buna, "5 yıllık bir süreç" gözüyle baktığını belirten Sofuoğlu, bu süre içinde özellikle spor dalında iz bırakacak işler yapmak istediğini kaydetti.



Spor kariyeri boyunca sıkıntılar yaşadığına değinen Sofuoğlu, Türkiye'de bilinen spor dalının futbol olduğuna, futbola her taraftan destek verildiğine işaret etti.



Diğer spor dallarındaki sporcuların çok destek görmediğini anlatan Sofuoğlu, "Genç sporcuların vekil abisi olmak anlamında elimden geldiği kadarıyla yararlı olmanın mücadelesini vereceğim. Bu benim için yeni süreç, öğrenmem gereken çok şey var." dedi.



"YAŞAM TARZIM BİRAZ FARKLI"



Vatandaşların kendisini motor sporlarında, sporda tanıdığını, sevdiğini, desteklediğini, Türkiye'de birçok kesimin ilgisini, sevgisini kazandığını vurgulayan Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben inşallah öyle güzel şeyler yapmaya çalışacağım ki herkesin sevgisini, saygısını, takdirini kazanmanın mücadelesini vereceğim. Aklımda yapmak istediğim şeyler çok. Çünkü o yaşadığım sıkıntıların hepsini gidermek anlamında, özellikle spor dalında gidermek anlamında, mücadelemi vereceğim. Benim çizgim biraz farklı olacak, yaşam tarzım, hayatım biraz farklı. Ufak tefek eleştiriler de alıyorum; kullandığım otomobilimle, motosikletimle alakalı... 'Milletvekili böyle lüks olabilir mi, yaşayabilir mi?' Kullandığım otomobilimi de motosikletimi de ya da yaşadığım rahatı kazanmak için 20 yıl boyunca özellikle gurbet elde çok mücadele verdim, vücudumda kırılmadık kemik kalmadı, 15'in üzerinde ameliyat geçirdim. Mücadeleler verip, alnımın teriyle kazandığım bir aracı kullanıyorum.



Bir milletvekilisiniz. Türkiye'de uzun yıllardır, milletvekillerinin maaşı konuşulur, insanların tepkisini ve ilgisini çeker. Milletvekilliğimden alacağım maaşın bir kuruşuna dahi dokunmadan, hizmet anlamında, gerekli yerlerde, ihtiyaç duyan insanlar için kullanma kararı aldım. Böyle bir araç kullanabiliyorsanız, böyle bir hayat yaşayabiliyorsanız milletvekili maaşına da ihtiyacınız yoktur. Bu görevi kabul ederken bir beklenti, gelir için kabul etmedim; faydalı olabilmek için kabul ettim."



"KİMSENİN KONUŞMAYA HAKKI YOK"



Sofuoğlu, insanların, bu aracı konuşmaya başladığını, bu aracın uzun zamandır kendisinde olduğunu, siyasete girdikten sonra almadığını, yarışlarda kazandığı paralarla aldığını bildirdi.



Bu nedenle kimsenin konuşma hakkının, yetkisinin olmadığını, hesabını veremeyeceği hiçbir şey yapmadığını kaydeden Sofuoğlu, tepkisini çektiği kişilerin takdirini kazanmak için mücadele vereceğini ifade etti.



Sofuoğlu, hayatından taviz vermeyi düşünmediğini, otomobilini de motosikletini de kullanacağını, hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı, yetkisi olmadığını vurguladı.



Milletin vekili olduğunu, insanların bunu konuşacağını belirten Sofuoğlu, "Vekilliğimin gelirinin tamamını hizmet anlamında kullanacağım. Hatta ilk maaşımın sözünü bir spor kompleksi için Sakarya'nın bir ilçe belediyesine söz verdim. Spor hizmetinde kullanacağım. Bu şekilde kullanacağım ki insanlar yanlış anlamasın, düşünmesin. Böyle bir araca biniyorsunuz diye insanların derdini anlamayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Benim zaten nereden geldiğimi herkes biliyor, motor tamircisinin oğluyken, Rabbim bize güzel şeyler nasip etti." değerlendirmesinde bulundu.