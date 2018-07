İstanbul Hadımköy’de fabrika yangını!

İstanbul Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı tekstil fabrikasının imalat bölümünde yangın çıktı.



Kısa sürede yayılan yangına 10 ilçeden itfaiye ekibi müdahale ediyor. 35 metrelik söndürme kulelerini taşıyan araçlar da bölgeye gidiyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden de helikopter çağrıldı.



Yangında ölen, yaralanan ya da mahsur kalan olmadığı öğrenildi.



Yükselen yoğun dumanlar Avcılar ve Beylikdüzü'den de görülebiliyor.



NTV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ''Şu anda fabrikanın her tarafından müdahale çalışmalarımız devam diyor. Yangın şu anda çatı katında. Toplamda bir katı yaklaşık 4500-5000 metrekare 4 kattan oluşan bir iş merkezi. Yanma çatı katında. Üst katı hazır giyim alt katı plastik ve değişik giyim sektörlerinde faaliyet yapan firmalar var. 130 personel ile çalışmalarımız devam etmekte. Bizlere gelen bilgilerde yaralı ve can kaybının olmadığı mahsur kalanların olmadığı yönünde bilgiye ulaştık. Herhangi bir yaralı ve can kaybı şu an itibariyle söz konusu değil. 12 değişik birimimizden toplamda 46 araç 119 personelle müdahale yapılıyor.''







FABRİKA YANGINLARINDA ARTIŞ VAR



FABRİKA YANGINLARINDA ARTIŞ VAR

Bu, İstanbul'da son 5 ayda 69. fabrika yangını. Geçtiğimiz haftalarda da Davutpaşa'da bir iplik, Sarıyer'de de havuz ürünleri üreten fabrikada yangın çıkmıştı.