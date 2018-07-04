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İran Instagram'ı yasaklayacağını duyurdu

İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağını belirtti.

Teknoloji / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:34
İran Instagram'ı yasaklayacağını duyurdu

Başkent Tahran'daki başsavcılık binasında düzenlediği basın toplantısında Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram'ın yasaklanacağını söyledi.

Musaddık, yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak 'ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını' gösterdi.

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram geliyor. Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesini protesto eden Tahran esnafının eylemlerinden sonra Instagram'ın kapatılması kararının alınması dikkati çekiyor.

Kaynak : AA

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