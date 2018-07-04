"İnce'ye olan destek ciddi bir şekilde düştü"

KURULTAY TOPLANIRSA KILIÇDAROĞLU GARANTİLER



Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk savaşına değinen Ataklı, 'Kılıçdaroğlu kurultayı toplarsa kazanmayı garantilemiştir demektir' dedi.



BELİRLEYİCİ OLAN 1250 DELEGE



Can Ataklı sokaktaki vatandaş Muharrem İnce'ye destek verebilir ama CHP'de belirleyici olan halk değil bizzat genel başkanın belirlediği 1250 delegedir ifadelerini kullandı.



İNCE SOKAKTAKİ DESTEĞİNİ CİDDİ BİÇİMDE KAYBETTİ



Ataklı Muharrem İnce'ye sokaktaki desteğin seçim gecesi yaşanan 'kaçak güreş' nedeniyle ciddi biçimde düştüğünü iddia etti.



Ataklı'nın yazısındaki o bölüm;











Kaynak : Beyaz Gazete Özel