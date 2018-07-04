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Gökova kıyıları temizleniyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz ayları boyunca tur teknelerinin ziyaret ettiği mavi yolculuk rotasında yer alan koy, sahil ve adalarda yaptığı kıyı temizliği çalışmalarına, Bodrum’un ardından Gökova Körfezi’nde devam etti.

Yaşam / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:43
Gökova kıyıları temizleniyor

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Bodrum Belediyesine ait “Temiz Deniz” adlı tekne ile koyları dolaşan ekipler, çalışmalarına Gökova'nın Armonika, Küçük Çatı, Büyük Çatı, Yedi Adalar, Ballı Su ve Tuzla koylarında devam etti.

Kıyılarda göze çarpan tüm atıkları özenle toplayan ekipler, poşetler halinde tekneye taşıdı. Koylarda demirleyen özel yatlar ve günlük tur teknelerinin de çöpleri alındı. Denizciler ve tekne sahipleri duyarlılıklarından ötürü Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Atıklar son olarak, geri dönüşüm için Bodrum Konacık'ta yer alan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Belediye Özel Kalem ekipleri 19 Mayıs 2018 tarihinde başlattıkları çalışmada bayram tatili de dahil olmak üzere bu güne kadar Oraklar Adası ve Karaada ile Kissebükü, Adaboğazı, Haremtan, Tavşanburnu, Bitez ve Gümbet, Armonika, Küçük Çatı, Büyük Çatı, Yedi Adalar, Ballı Su ve Tuzla koylarında kıyı temizliği yapıldığını belirtti.

Çalışmalar, yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi. Kaynak : İHA

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