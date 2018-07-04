USD (Alış - Satış) : 4,66 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

GAÜ bünyesine 14 yeni bölüm daha ekledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2018-2019 Akademik yılında bünyesine 14 yeni bölüm daha ekledi. Yeni döneme başlarken üniversite, 14 bölümle beraber öğrencilere eğitim fırsatları sunacak.

Eğitim / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13
GAÜ bünyesine 14 yeni bölüm daha ekledi

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler, toplamda GAÜ bünyesinde; 7 yüksekokul, 10 fakülte, 2 enstitü ve 13 meslek yüksekokuluna bağlı; 66 lisans, 41 yüksek lisans ve 15 doktora programına ek olarak, 14 yeni bölümün eklendiğini belirtti.

Gürler, çağımızın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte farklı alanlarda eğitim verecek olan 14 yeni bölümün, 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte öğrenci alımına başlayacağını vurguladı.

Yeni açılan ve YÖK'ten onay alan 14 yeni bölüm şöyle:

'Meslek Yüksek Okulu:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Türkçe) ,Basın ve Yayıncılık (Türkçe) , Aşçılık (Türkçe) ,İç Mekan Tasarımı (Türkçe) ,Çocuk Gelişimi (Türkçe)

Sağlık Meslek Yüksek Okulu:

Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) , Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği (Türkçe), Mühendislik Fakültesi, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Beşeri Bilimler Fakültesi :

Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği (Türkçe)

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim (Türkçe) ,Yeni Medya (Türkçe)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) olarak toplam 14 yeni bölüm açıldı'.

GAÜ'de yüksek standartlara sahip küresel eğitim modelinin uygulandığını söyleyen Gürler, 'GAÜ, 3 kıtaya yayılmış KKTC, İngiltere, Moldova, Türkiye, ABD, Hong Kong ve Sri Lanka'da bulunan 7 kampüsü ve 130 farklı ülkeden öğrencisiyle üniversite adaylarına uluslararası eğitim fırsatı sunuyor' dedi.

Kaynak : İHA

Öğrenci İşleriRehabilitasyonEğitim FakültesiYüksek LisansDiş Sağlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı