GAÜ bünyesine 14 yeni bölüm daha ekledi

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler, toplamda GAÜ bünyesinde; 7 yüksekokul, 10 fakülte, 2 enstitü ve 13 meslek yüksekokuluna bağlı; 66 lisans, 41 yüksek lisans ve 15 doktora programına ek olarak, 14 yeni bölümün eklendiğini belirtti.



Gürler, çağımızın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte farklı alanlarda eğitim verecek olan 14 yeni bölümün, 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte öğrenci alımına başlayacağını vurguladı.



Yeni açılan ve YÖK'ten onay alan 14 yeni bölüm şöyle:



'Meslek Yüksek Okulu:



Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Türkçe) ,Basın ve Yayıncılık (Türkçe) , Aşçılık (Türkçe) ,İç Mekan Tasarımı (Türkçe) ,Çocuk Gelişimi (Türkçe)



Sağlık Meslek Yüksek Okulu:



Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) , Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği (Türkçe), Mühendislik Fakültesi, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği



Beşeri Bilimler Fakültesi :



Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği (Türkçe)



İletişim Fakültesi



Medya ve İletişim (Türkçe) ,Yeni Medya (Türkçe)



Sağlık Bilimleri Fakültesi



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) olarak toplam 14 yeni bölüm açıldı'.



GAÜ'de yüksek standartlara sahip küresel eğitim modelinin uygulandığını söyleyen Gürler, 'GAÜ, 3 kıtaya yayılmış KKTC, İngiltere, Moldova, Türkiye, ABD, Hong Kong ve Sri Lanka'da bulunan 7 kampüsü ve 130 farklı ülkeden öğrencisiyle üniversite adaylarına uluslararası eğitim fırsatı sunuyor' dedi.



Kaynak : İHA