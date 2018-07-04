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Fuhuş rezaletini ortaya çıkarınca...

Anestezi uzmanı olarak görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi’ne 1 Mart’ta başhekim olarak atanan Şeyda Kayhan, kentte yaşadığı "mahalle baskısı" nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

3. Sayfa / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:28
Fuhuş rezaletini ortaya çıkarınca...

Anastezi uzmanı olarak görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi'ne 1 Mart'ta başhekim olarak atanan Şeyda Kayhan, kentte yaşadığı “mahalle baskısı” nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Kayhan, hastanenin ilk kadın başhekimiydi

Şeyda Kayhan, anastezi uzmanı olarak görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi'ne 1 Mart'ta başhekim olarak atandı. Genç yaşında hastanenin ilk kadın başhekimi unvanını aldı fakat kentte yaşadığı “mahalle baskısı” nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

İlk icraatının özel şirket tarafından işletilen fizik tedavi ve rehabilitasyon birimini hastane personeliyle çalıştırmaya başlamak olduğunu söyleyen Kayhan, “Bu birime devlet, her ay 400-450 bin liraya yakın para ödüyordu. Kendi personelimizle çalıştırmaya başladık. Devleti maddi yükten kurtardık ancak birileri rahatsız oldu. Baskılar başladı ancak geri adım atmadım. Mahalle baskısı yaratıldı. Gönderilmeseydim istifa edecektim” dedi.

Hastanede çalışan 4 kişinin adının karıştığı fuhuş olayını ortaya çıkarması sonrası garip bir şekilde eleştirildiğini belirten Şeyda Kayhan, şunları söyledi: “Siirt Üniversitesi'nde eğitim gören, yaşları 18-22 arasında değişen ve maddi durumu iyi olmayan öğrencileri baskı, tehdit ve parayla kandırarak fuhuşa zorladıklarını duyunca içim acıdı. Durumu emniyete bildirdim. ‘Neden ramazan günü bunu ortaya çıkardın? Siirt için kötü bir imaj oldu' gibi şeyler söylenmeye başlandı. Burada sanki fuhuş yapan benmişim gibi eleştirildim. Hayal kırıklığına uğradım. Bazı tabuları yıkmak kolay değil.” Kayhan, Aydın'a atandı. Kaynak : Habertürk

RehabilitasyonİstifaFizik TedaviHastaneFuhuş


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