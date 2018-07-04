USD (Alış - Satış) : 4,66 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

Çocuğu olanlar bu habere dikkat!

Ertuğrul Özkök, Prof. Sevil Atasoy ile yaptığı röportajdan önemli bilgiler aktardı.

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:51
Çocuğu olanlar bu habere dikkat!

Son dönemde çocuk kayıplarının artması anne ve babaları daha dikkatli olmaya teşvik etti.

Yaşanan kayıplardan gelen acı haberler ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ATASOY'DAN ÖNEMLİ BİLGİLER
Ebeveynlerde farkındalık yaratan bu olayların ardından Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'deki en büyük Adli Tıp uzmanlarından biri olan Prof. Sevil Atasoy ile kaybolan çocuklar üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.



Hayli dikkat çekici bilgileri paylaşan Özkök, o röportajdan şu bilgileri aktardı;

KAÇ KİŞİDİR BU CANİLER: Toplumlarda “pedofili”ye yani çocuğa karşı cinsel istismara yatkın insan oranı yüzde 1 ile 5 arasında değişir.

SOKAĞA AÇIK TOPLUMLAR: Türkiye, İtalya, İspanya gibi sokağa açık sıcak ülkelerde daha da dikkatli olmak gerekir.

AMAN YAKIN ÇEVREYE DİKKAT: Cinsel istismar, kaçırma ve öldürme olaylarının büyük bir bölümü aileye yakın veya tanıyan kişiler tarafından gerçekleştirilir.

ÇOCUĞA YAKIN ÇALIŞANA DİKKAT: Türkiye'de çocukla teması olan mesleklere insan alımında sicil araştırması iyi yapılmıyor, geçmişlerinde bu tür sabıkalarının olup olmadığına hiç bakılmıyor veya iyi bakılmıyor.

Çocuğunuzla ilişkisi bulunan meslekleri yapan insanları çalıştıran şirket ve kurumlardan bu araştırmaları iyi yapmalarını talep edin.

MAHALLE SAHİP ÇIKAR DEMEYİN: Aileler açısından en tehlikeli bölge, bu nedenle en yakın çevredir. Kasabalar ve küçük yerleşim birimlerine, mahallelere dikkat edin. “Nasılsa gören olur”, “Nasılsa tanıdığımız çevredir” diye güvenmeyin. Çocuğunuzu 10 metre ötedeki büfeye bile yalnız göndermeyin.

HAYVAN DÜŞMANINA DİKKAT: Hayvan öldüren insan kolaylıkla insan da öldürür. Çocuklarınızı hayvanlara karşı duyarlı yetiştirin. Böyle bir eğitim verilmesini talep edin.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Adli TıpErtuğrul ÖzkökFarkındalıkSevil Atasoyİspanya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı