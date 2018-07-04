Çocuğu olanlar bu habere dikkat!

Son dönemde çocuk kayıplarının artması anne ve babaları daha dikkatli olmaya teşvik etti.



Yaşanan kayıplardan gelen acı haberler ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu.



ATASOY'DAN ÖNEMLİ BİLGİLER



Ebeveynlerde farkındalık yaratan bu olayların ardından Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'deki en büyük Adli Tıp uzmanlarından biri olan Prof. Sevil Atasoy ile kaybolan çocuklar üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.







Hayli dikkat çekici bilgileri paylaşan Özkök, o röportajdan şu bilgileri aktardı;



KAÇ KİŞİDİR BU CANİLER: Toplumlarda “pedofili”ye yani çocuğa karşı cinsel istismara yatkın insan oranı yüzde 1 ile 5 arasında değişir.



SOKAĞA AÇIK TOPLUMLAR: Türkiye, İtalya, İspanya gibi sokağa açık sıcak ülkelerde daha da dikkatli olmak gerekir.



AMAN YAKIN ÇEVREYE DİKKAT: Cinsel istismar, kaçırma ve öldürme olaylarının büyük bir bölümü aileye yakın veya tanıyan kişiler tarafından gerçekleştirilir.



ÇOCUĞA YAKIN ÇALIŞANA DİKKAT: Türkiye'de çocukla teması olan mesleklere insan alımında sicil araştırması iyi yapılmıyor, geçmişlerinde bu tür sabıkalarının olup olmadığına hiç bakılmıyor veya iyi bakılmıyor.



Çocuğunuzla ilişkisi bulunan meslekleri yapan insanları çalıştıran şirket ve kurumlardan bu araştırmaları iyi yapmalarını talep edin.



MAHALLE SAHİP ÇIKAR DEMEYİN: Aileler açısından en tehlikeli bölge, bu nedenle en yakın çevredir. Kasabalar ve küçük yerleşim birimlerine, mahallelere dikkat edin. “Nasılsa gören olur”, “Nasılsa tanıdığımız çevredir” diye güvenmeyin. Çocuğunuzu 10 metre ötedeki büfeye bile yalnız göndermeyin.



HAYVAN DÜŞMANINA DİKKAT: Hayvan öldüren insan kolaylıkla insan da öldürür. Çocuklarınızı hayvanlara karşı duyarlı yetiştirin. Böyle bir eğitim verilmesini talep edin.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel