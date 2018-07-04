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Bedavaya kaya üstü Boğaz tatili

Yükselen sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular Fatih Cankurtaran sahiline akın etti. Kum kadar rahat olmasa da kayaların üzerinde güneşlenenler denize girip serinledi.

Yaşam / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47
Bedavaya kaya üstü Boğaz tatili

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini arttırmaya devam ederken, İstanbul'da hava sıcaklığının 32 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega kentte, Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girerken, kumsal kadar rahat olmasa da kayaların üzerinde güneşlenen vatandaşlar ise ilginç görüntü oluşturdu. Kaynak : İHA

İlginç GörüntüCankurtaranKız Kulesi


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