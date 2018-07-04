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Barış Atay bu kez haddini fena aştı

Teröristlere verdiği detseklerin ardından Kandil'in partisi HDP'den milletveili olarak Meclis'e giren Barış Atay, skandal bir paylaşıma daha imza attı.

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30
Barış Atay bu kez haddini fena aştı

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

Söz konusu KHK'de yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredilmesinden rahatsız olan Barış Atay, Twitter hesabından haddini aşan bir paylaşımda bulundu. 


İşte Atay'ın skandal paylaşımı:




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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