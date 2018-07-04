Barış Atay bu kez haddini fena aştı

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.



Söz konusu KHK'de yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredilmesinden rahatsız olan Barış Atay, Twitter hesabından haddini aşan bir paylaşımda bulundu.





İşte Atay'ın skandal paylaşımı:









Kaynak : Beyaz Gazete Özel