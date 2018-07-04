USD (Alış - Satış) : 4,70 - 4,71 EURO (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48

Aziz Kocaoğlu da değişimden yana

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP değişimin şart olduğunu söyledi.

Siyaset / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:49
Aziz Kocaoğlu da değişimden yana
Video için tıklayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin, '24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir' dedi.

'PARTİMİZE GÜÇ KATACAKTIR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'de yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kocaoğlu, şunları söyledi:

'24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım.' Kaynak : İHA
Aziz Kocaoğlu da değişimden yana Aziz Kocaoğlu da değişimden yana Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi

CumhuriyetAziz KocaoğluBelediye BaşkanıChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı