Aziz Kocaoğlu da değişimden yana

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin, '24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir' dedi.



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