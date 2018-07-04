Ayşenur'dan Berna'ya destek

Peş peşe gelen çocuk ölümlerinin ardından Türkiye'de idam isteyenler sokaklara akın etti.



İdam sesleri yükselirken, ünlü isimlerden Berna Laçin idam istemediğini sosyal medya hesabından yaptığı skandal bir paylaşımla açıkladı..



LAÇİN'DEN SKADNAL İFADELER



Laçin, açıklaması sırasında İslam düşmanlığı içeren ifadeler kullanınca tepki çekti. Ünlü oyuncu Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı söyledi. Bu sözler takipçileri tarafından oldukça eleştirilirken, Laçin hakkında soruşturma açıldı.







DESTEK AYŞENUR'DAN



Halk Tv'de yayın yapan Ayşenur Arslan, Berna Laçin'e sahip çıktı.



Arslan, sözlerde dini aşağılayan bir ifade olmadığını söylerken 'Şimdi bunun neresi halkın dini değerlerini aşağılıyor. Medine toprakları dendiği zaman dini değerler aşağılanmış mı oluyor?' dedi.