Ayşe Hür'den 'İdam' üzerinden algı operasyonu

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışıyor. Çoğu vatandaş idamın gelmesinden yana tavrını sosyal medyada ortaya koyuyor.



PKK seviciliğiyle bilinen yazar Ayşe Hür ise, idam konusu üzerinden sosyal medyada algı operasyonuna başladı. Hür'ün, "Devletler idam cezasını esas olarak siyasi muhalifleri sindirmek/safdışı etmek için istiyor" ifadeleri tepki çekti.



Hür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdam cezası olmasaydı daha çok kişi suça tevessül ederdi" denebilir. Pedagojiden değil devletin taammüden cinayet işlemesinin felsefi ve siyasi anlamından yola çıkmak sanki daha doğru. Devletler idam cezasını esas olarak siyasi muhalifleri sindirmek/safdışı etmek için istiyor" iddiasında bulundu.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel