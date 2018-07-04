USD (Alış - Satış) : 4,70 - 4,71 EURO (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48

Ayşe Hür'den 'İdam' üzerinden algı operasyonu

PKK seviciliğiyle bilinen yazar Ayşe Hür, idam konusu üzerinden sosyal medyada algı operasyonuna başladı.

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:39
Ayşe Hür'den 'İdam' üzerinden algı operasyonu

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışıyor. Çoğu vatandaş idamın gelmesinden yana tavrını sosyal medyada ortaya koyuyor.

PKK seviciliğiyle bilinen yazar Ayşe Hür ise, idam konusu üzerinden sosyal medyada algı operasyonuna başladı. Hür'ün, "Devletler idam cezasını esas olarak siyasi muhalifleri sindirmek/safdışı etmek için istiyor" ifadeleri tepki çekti.

Hür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdam cezası olmasaydı daha çok kişi suça tevessül ederdi" denebilir. Pedagojiden değil devletin taammüden cinayet işlemesinin felsefi ve siyasi anlamından yola çıkmak sanki daha doğru. Devletler idam cezasını esas olarak siyasi muhalifleri sindirmek/safdışı etmek için istiyor" iddiasında bulundu.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TwitterCinayetTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı