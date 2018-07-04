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Aslı Aydıntaşbaş, Berna Laçin'in paylaşımına sahip çıktı!

Berna Laçin'e açılan soruşturmaya ilk tepki Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'tan geldi.

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:57
Aslı Aydıntaşbaş, Berna Laçin'in paylaşımına sahip çıktı!

Her fırsatta Twitter hesabından Kandil'in partisi HDP'ye güzellemeler yapan, ülkesini yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, bu kez de Berna Laçin'in skandal paylaşımına arka çıktı.

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışırken, idama karşı olan ünlülerden Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı. Laçin Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya attı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Laçin'e açılan soruşturmaya ilk tepki Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'tan geldi.

Terör sevici Aydıntaşbaş, Twitter hesabından 'Ya Allah aşkına... Bırakın şu herkese soruşturma açma işini. Devletin başka daha önemli işi yok mu?' diyerek Laçin'in skandal paylaşımına sahip çıkmaktan da geri kalmadı.




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