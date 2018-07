Alaattin Çakıcı'yla ilgili bilinmeynler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde tutuklu Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Bu ziyarettin ardından siyasette en çok konuşulan isim Alaattin Çakıcı oldu.



Bir anda ülke gündemine gelen Çakıcı'yla ilgili 'Hastalığı ne?' 'Neden tutuklu?' sorularının cevaplarını Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk yazdı.



ÇAKICININ HASTALIĞI NE?



Hastanenin özel odasında tutulan Çakıcı'nın hastalık raporuna ulaşan Öztürk 'Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından Alaattin Çakıcı için çıkarılan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 22 Haziran 2018 tarihli “Süresiz Sağlık Kurulu Raporu”nda, Çakıcı'nın sağlık durumu şöyle belirtiliyor:



“Hastanemizde yatarak tedavi gören mahkum Alaattin Çakıcı'nın 16 tane değişik türde hastalığın 6 tanesi ölümcül düzeyde olup, ölümcül risk taşımaktadır. Zamanını koyamadığımız; ‘8 ay da olur bir senenin üzerinde de olur' her an ölüm riski taşıdığından hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09:00 ile 20:00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi sayı adedi koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir.” bilgisini aktardı.



CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?



Çakıcı'nın tutukluluk raporunda yer alan bilgileri yazan Öztürk 'Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın kayıtlarında Alaattin Çakıcı'nın dosya özetinde “Trabzon-Arsin nüfusuna kayıtlı, Ali-Şakire oğlu, 1953 Trabzon doğumlu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Trabzon başta olmak üzere ülkemizin bir çok şehrinde etkindir. 14 Temmuz 2004 tarihinde Başkanlığımızın koordinesinde yapılan planlı operasyon sonucu, firari olarak aranmaktayken Avusturya'da yakalanarak tutuklandı” yazıyor. Çakıcı, Kandıra Cezaevi'nde kaldı. Keskin/ Kırıkkale cezaevindeyken rahatsızlıkları arttı ve tedavi amacıyla hastanede tutuluyor.



Çakıcı'nın “örgüt liderliği, öldürmeye azmettirme” gibi suçlarından mahkumiyeti 26 Mayıs 2018'de bitti. Avukatı Gökhan Kılıç, Çakıcı'nın şu anda Cumhurbaşkanına hakaret, cezaevinde basit yaralama, hakaret suçlarından mahkum olduğu cezaları çektiğini belirtiyor. Eğer, yeni bir mahkumiyet gelmezse, 2022 yılının Haziran ayında tahliye edilecek.' diye yazdı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel