ABD'li senatörden küstah Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 29 Temmuz'daki görüşmesinin ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye için "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini kendini bulur" ifadelerini kullandı.



ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Reuters muhabirine konuştu ve Türkiye'nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.



"TÜRKİYE KENDİNİ BATAKLIKTA BULUR"



Terör örgütü PYD/YPG'yi destekleyen ABD'nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, "Suriye'de ABD'nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim" dedi. Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye'nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da" iddia etti.