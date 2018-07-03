Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 33



İstanbul: Az bulutlu 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık 32



Bursa: Az bulutlu 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Parçalı bulutlu 27



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43 Kaynak : İHA