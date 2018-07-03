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Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Yaşam / 03 Temmuz 2018 Salı 08:33
Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43 Kaynak : İHA

Hava DurumuMeteorolojiBatı Karadeniz


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