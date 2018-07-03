YSK'da memur alımı mülakatları başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından memur alımıyla ilgili duyuru internet sitesinden yayımlandı ancak 24 Haziran 2018 seçimleri dolayısıyla mülakatlar ertelendi. Seçimlerin sona ermesinin ardından YSK'da memur alımı işlemleri tekrardan başladı.



Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık makamının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına lise, önlisans ve lisans mezunu olarak farklı şekillerde toplamda 549 memur alımı yapacak. YSK'nın kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunu elektronik ortamda dolduran adaylar bugün sözlü mülakat için Ankara Mithatpaşa'da bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na geldi.



657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan, ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşıyan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu değerlendirilen ve 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış adaylar, sözlü mülakattan da geçmeleri durumunda atamaları yapılacak.



Kaynak : İHA