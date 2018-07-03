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Yılmaz Özdil'den Muharrem İnce'nin o sözlerine yanıt gecikmedi

Yılmaz Özdil için, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diyen Muharrem İnce'ye yanıt gecikmedi. Özdil, İnce için, "Bugüne kadar babama, anneme, aileme dil uzatacak kadar küçülen, buna yeltenecek kadar alçalan olmadı. Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan" ifadelerini kullandı.

Güncel / 03 Temmuz 2018 Salı 09:25
Yılmaz Özdil'den Muharrem İnce'nin o sözlerine yanıt gecikmedi

CHP'nin kaybeden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hafta sonu Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a verdiği röportajda, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil için, 'Şerefsiz oğlu şerefsiz' ifadelerini kullanmıştı.

İnce'nin bu sert sözlerine Özdil'den yanıt gecikmedi. 

Bugünkü köşesinde gazeteciliğe babası sayesinde başladığını yazan Özdil, İnce'nin babasının cenazesine geldiğini vurguladı. Özdil, İnce için, 'Bugüne kadar babama, anneme, aileme dil uzatacak kadar küçülen, buna yeltenecek kadar alçalan olmadı. Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan' ifadelerini kullandı.

'BEN ŞEREFSİZİN OĞLUYSAM, BABAMIN CENAZE TÖRENİNE NİYE GELDİN?

'Bugüne kadar pekçok politikacının maskesini düşürdük, pekçok politikacıyı deşifre ettik, pekçok kişi hakkında can acıtıcı yazılar yazdık' diyen Özdil, şunları kaydetti:

'Öfkesinden gözünü kan bürüyüp, öldürülmemi isteyenler oldu. Miting kürsülerinden hedef gösterenler oldu, işten atılmamı, hapse atılmamı, hatta vatandaşlıktan atılmamı isteyenler bile oldu. Hamama giren terler misali, doğrusu hiç gocunmadım…
Sevecek değillerdi herhalde, elbette böyle davranacaklardı.

Yazdıklarım bana ait, beni bağlar.
Dolayısıyla, kişisel olarak beni hedef almaları normaldi.

Ama, yukarda Allah var…
Bugüne kadar babama, anneme, aileme dil uzatacak kadar küçülen, buna yeltenecek kadar alçalan olmadı.

Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan.

Ve tabii şunu da düşünmeden edemiyor…
Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba, şerefsizler toplantısına mı?'

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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