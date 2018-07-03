Yakalanan teröristlerin helikopterden indirme görüntüleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı operasyonlar neticesinde çok sayıda terörist ölü ya da sağ olarak ele geçiliyor.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Operasyon bölgelerinden biri de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi. Bu bölgede yapılan son operasyonda askerlerin yakaladıkları teröristleri helikopterden indirdiği görüntüler ortaya çıktı.







ÖLÜ TERÖRİSTLER SARI TORBADA



Ölü olarak ele geçirilen teröristler ise yine sarı torbaların içerisinde taşınıyor.