Sözcü kendini yalanladı

Dün Sözcü gazetesine konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Tolga Akalın, Siliviri Cezaevi'nden en çok oyun AK Parti ve HDP'ye çıktığını iddia etmişti.



Bu röportajdan yola çıkan Sözcü gazetesi sözleri araştırmadan haber yapıp, 'Silivri'den en çok oy AKP ve HDP çıktı' manşetini atarak birinci sayfadan yayınlamıştı.







YALANLADILAR



Sözcü gazetesi sözleri araştırdığı zaman bambaşka bir gerçekle karşılaştı.



Akalın'ın sözlerinin yalan olduğu anlaşılırken, Silivri'de en çok oyun HDP'ye ve CHP'ye çıktığı ortaya çıktı.



Sözcü kendi kendini yalanlarken, Silivri'de çıkan oy oranlarını gazetesinde yer verdi.



Dünkü haber birinci sayfada yer alırken, gerçek oy oranlarına arka sayfalarda yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel