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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi öldü.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 14:30
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı.

Yanan araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise kaldırıldığı İmranlı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer otomobilde bulunan 5 yaralı ise Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaynak : AA

Devlet Hastanesi


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