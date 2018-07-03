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ÖSYM, 2018 YKS tercih kılavuzunu yayımladı

ÖSYM, 2018 YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı.

Eğitim / 03 Temmuz 2018 Salı 18:41
ÖSYM, 2018 YKS tercih kılavuzunu yayımladı

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlandığı, adayların tercihlerini yaparken ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri belirtildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

“2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.”


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