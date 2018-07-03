Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı

Geçen dönem MHP Osmaniye milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



TİCARET ODASINA SİLAHLI SALDIRI



Olay, Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçen dönem MHP milletvekiliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'a silahla ateş etti.



BAŞKAN YARALANDI, YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ



Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.



Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı.