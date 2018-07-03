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Sıcak Haber : Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi!..

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilmesi ve olağanüstü kurultayı toplaması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Siyaset / 03 Temmuz 2018 Salı 11:37
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi
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Muharrem İnce, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ilk kez konuştu. İnce, Kılıçdaroğlu'na onursal başkan olarak, kendisinin de genel başkan olarak göreve geçmesi için teklifte bulunduğunu söyledi.

TEKLİF BENDEN GİTTİ

Muharrem İnce, şunları söyledi: 'Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi benden ona gitti. Milletin önünde de söyleyebilirim. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, milletin gönlünde taht kurduğunu ve devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini söyledim. Ama milletin de bu seçim sırasında duyduğu gördüğü bir umut var bunu kaybetmemez gerektiğini ve kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayabileceğini, kendisinin onursal genel başkan olarak kalabileceğini benim de genel başkan olabileceğimi teklif ettim. Kılıçdaroğlu bana evet ya da hayır diye bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım.'

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