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Mide bulandıran itiraf! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

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Güncel / 03 Temmuz 2018 Salı 11:06
Mide bulandıran itiraf! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye görevlendirilmesi ve orada yaşadıklarını paylaştı.

Hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu N.Y, itirafçı olduktan sonra örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Kumar, alkol ve gece hayatının verdiği olumsuzluklar nedeniyle bunalıma girdiği dönemde aynı yerde görev yaptığı meslektaşının yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını belirten N.Y, örgütle bağlantısının 2012'ye kadar sürdüğünü kaydetti.

Örgüt tarafından ödüllendirilerek 2011'de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine gönderildiğini anlatan N.Y, orada kaldığı 14 günlük süredeki izlenimlerini soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısıyla paylaştı.

'Fetullah Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi kapıp saklıyorlardı'

İtirafçı N.Y, 14 gün boyunca vakit namazlarını Gülen'in kıldırmamasının dikkatini çektiğini dile getirdi.

Bu süreçte Gülen'in de katıldığı sohbette yer aldığına işaret eden N.Y, şu bilgileri verdi:

'Orada bulunanlar Fetullah Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi kapıp saklıyorlardı. Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu.

Gülen, günde 5-6 kez gömlek ve iç çamaşırı değiştiriyor, değiştirilen bu kıyafetler oradakilere hediye ediliyordu. Hatta bana da bir gömlek hediye edildi. Yine, Gülen'in 'namaz kıldığı seccade' diye seccadeler millete veriliyordu. Öyle ki 20 seccade üst üste serilip 'Gülen namaz kıldı.' diye 20'sini birden dağıtıyorlardı.'

Pensilvanya'da yaşadıkları ve şahit olduklarının kafasında soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken N.Y, Gülen'in yeğenleri ve çevresindeki üst düzey yöneticilerin lüks bir hayat sürdüğünü gördükten sonra Türkiye'ye gelir gelmez örgütle bağlantısını kesmeye çalıştığını savundu.

İtirafçı N.Y, örgüt mensuplarının kendisiyle irtibatı sağlamaması için GSM hattı numarasını değiştirdiğini, Gülen'in hediye ettiği gömleği yırttığını ve kimseyle görüşmediğini öne sürdü. Kaynak : AA

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