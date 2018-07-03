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Melih Gökçek de idam istedi

Melih Gökçek, Türkiye’yi derin yasa boğan küçük Eylül ve Leyla’nın hunharca işlenen cinayete kurban olmasının ardından çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.

Güncel / 03 Temmuz 2018 Salı 00:14
Melih Gökçek de idam istedi

Melih Gökçek, Türkiye'yi derin yasa boğan küçük Eylül ve Leyla'nın hunharca işlenen cinayete kurban olmasının ardından çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Gökçek, Leyla'nın başına gelen olayın ardından sosyal medyadan ‘Ben de idam istiyorum' diyerek idam çağrısı yapan Gökçek idamla ilgili bir de anket yaptı. Melih Gökçek'in idam anketi kısa sürede rekor bir oy oranına ulaştı.

Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de bir paylaşım yaparak ''Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi' demişti.

İşte o anket;


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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