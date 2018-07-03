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Leyla cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Sorgusu devam eden gözaltındaki şüphelinin bir kadın olduğu ifade edildi..

Güncel / 03 Temmuz 2018 Salı 19:38
Leyla cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ KADIN

Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi. İddialara göre gözaltına alınan kişi bir kadın.

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