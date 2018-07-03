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Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur dedi. Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın açlıktan öldüğünü açıkladı.

Güncel / 03 Temmuz 2018 Salı 10:12
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması
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Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Elban şunları söyledi:

'Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış. Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.

Çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre zarfında vahşi hayvan yaralaması da söz konusu değil.

'İSTİSMAR VE TECAVÜZ YOK'

Vücudundaki izler güneş yanığı. Çocukla ilgii herhangi bir istismar, tecavüz emaresi de yok.

Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamanladı ve aile gelenekler gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Sabah saat 05.00 itibarıyla teslim edildi ve aile ile köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. İnşallah son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum.

LEYLA KAÇIRILMIŞ

Vali Elban bir soru üzerine de, 'Bazı ipuçları ve gözaltı var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Jandarma ve emniyet güçleri yoğun şeliklde çalışıyor. Gözaltı sayısını veremem ama bu bir kaçırılma olayı.' şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Elban, gelen bir soru üzerine sözlerini şöyle tamamladı:

"Yavrumuz, daha önce AFAD ekipleri ve profesyonel balık adamlar tarafından defalarca bakılan; drone tarafından da defalarca görüntülenen bir yerde bulundu. Eldeki deliller, en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığını gösteriyor... Çay içmek için oraya giden bir köylü tarafından bulundu."



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