Kılıçdaroğlu'nun İnce taktiği

Cumhurbaşkanı seçimlerinde büyük bir hezimet alan Muharrem İnce'nin, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddia edildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu adaylığa İnce'yi bitirmek için sıcak baktığı ifade edildi.



'BAKKAL HESABINA GÖRE KAZANMASI İMKANSIZ'



İnce'nin İstanbul'u kazanamasının imkansız olduğunu yazan Habertürk yazarı Oray Eğin 'Türk basınındaki onca köşe yazısına ve partililerin baskısına rağmen Kılıçdaroğlu devrilmeyecek. Son zamanlarda çıkan bir dedikoduya göre bir rüzgâr yakaladığı iddia edilen Muharrem İnce'yi İstanbul'da belediye başkanı olarak aday yapmanın peşinde şimdi CHP Lideri. Ama bakkal hesabına göre bile İnce'nin İstanbul'u alması imkânsız. 24 Haziran'da bile Tayyip Erdoğan yüzde 50 oy aldı İstanbul'da. Muharrem İnce ise yüzde 36.82'de. Demirtaş ve Akşener'in aldığı oyları bile firesiz İnce'ye aktarsak yine de yüzde 50'ye ulaşamıyor. Bu rakamların Kılıçdaroğlu da farkında, İnce de. Zaten İnce'nin “tenzil-i rütbe” anlamına gelecek böyle bir adaylığı da kabul etmeyeceği konuşuluyor.' diye yazdı.



'ABARTINIZ İŞTE İNCE BU'



Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi bitirmek için böyle bir taktik uygulaya bileceğini belirten Eğin 'Aslında Kılıçdaroğlu çaktırmadan herkesin birkaç adım ötesinde bir taktik uyguluyor. İnce'nin siyasi geleceğinin en azından CHP'de olmadığı net; belediye başkanlığı adaylığı da bunu iyice tesciller. Böylece eşe dosta “Abarttığınız İnce işte bu kadar” deme fırsatı bulur Kılıçdaroğlu. Doğrusu, İnce'nin “yüzde 30” başarısını küçümseme konusunda da pek haksız değil.' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel