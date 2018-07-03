USD (Alış - Satış) : 4,62 - 4,63 EURO (Alış - Satış) : 5,38 - 5,39

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarına tepki gösterirken "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir" dedi.

Siyaset / 03 Temmuz 2018 Salı 12:37
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap

Muharrem İnce canlı yayına çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili konuştu ve Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklifi ettiğini Kılıçdaroğlu'nun evet ya da hayır demediğini söyledi.

İNCE: ONURSAL BAŞKANLIK TEKLİF ETTİM

İnce, 'Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim. Kendisine benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim.' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: NEZAKETSİZLİK YAPTI

Açıklamadan dakikalar sonra Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi: 'Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir.'

CHP'de MYK olağanüstü toplanıyor. MYK toplantısı Perşembe günü 11.00'da yapılacak.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnceChpGenel Başkan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı