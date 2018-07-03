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Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş

Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş CHP'de kılıçlar çekildi. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası kızıştı.

Siyaset / 03 Temmuz 2018 Salı 19:13
Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş

Parti genel merkezinde gün içerisinde hareketli dakikalar yaşanırken İnce ve Kılıçdaroğlu'ndan da peş peşe açıklamalar geldi. Muharrem İnce'nin "onursal başkanlık" teklifini 'siyasi nezaketsizlik' olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun aynı teklifi 2010 yılında Deniz Baykal'a yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılması CHP'yi birbirine kattı. Parti'den daha yüksek oy alan Muharrem İnce genel başkan olmak istedi, partide ayaklanmalar başladı. Kılıçdaroğlu ise baş kaldıranları disiplin sopasıyla bastırmaya çalıştı. Seçimlerden günler sonra İnce ile Kılıçdaroğlu biraraya geldi. Toplantının ardından İnce'nin açıklamaları partide krize neden oldu. Özel görüşmeyi basına sızdıran İnce, 'Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırakmasını söyledim ve ona onursal başkanlık teklif ettim.' dedi. Muharrem İnce'nin bu açıklamasına CHP'den sert tepki gelirken Kılıçdaroğlundan'da yanıt gecikmedi..

Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'a onursal başkanlık teklif etmiş Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye cevap Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi

CumhurbaşkanıMuharrem İnce


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