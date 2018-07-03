İşte zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Buna göre Haziran ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 82,53 artış gösteren kuru soğan zam şampiyonu oldu. Sıralamada ikinci sırayı fiyatı yüzde 63,34 artan patates alırken fiyatı yüzde 57,72 havuç üçüncü sırada yer aldı.



Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; sivri biber yüzde 57,28, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 50,23, limon yüzde 35,32, internet ücreti yüzde 32,27, domates yüzde 23,59, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 14,99, yeşil soğan yüzde 14,84, elma yüzde 12,49, bilgisayar yüzde 9,13, ütü yüzde 9,07, tavuk eti yüzde 8,95, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 8,31, fırın yüzde 7,51, salatalık yüzde 6,87, çamaşır makinesi yüzde 6,67, uçak bileti ücreti yüzde 6,51, bulaşık makinesi yüzde 6,03.



EN FAZLA ETEĞİN FİYATI UCUZLADI



Haziran ayında fiyatı yüzde 6,66 azalan etek en fazla düşen ürün olurken, kadın gömleği yüzde 6,31'lık düşüş ile ikinci sırada yer aldı. Kadın ceketi ise yüzde 4,87'lik düşüşle üçüncü listedeki yeri üçüncülük oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; misafir kolonyası yüzde 4,15, kadın tişörtü yüzde 3,41, oyun konsolu yüzde 3,39, taze fasulye yüzde 3,17, eşarp yüzde 2,95, erkek tişörtü yüzde 2,86, çocuk ayakkabısı yüzde 2,70, elbise yüzde 2,65, krem peynir yüzde 2,54, kadın ayakkabısı yüzde 2,02, diğer kitaplar (edebi kitaplar) yüzde 1,66, nohut yüzde 1,40, erkek gömleği yüzde 1,39, erkek ayakkabısı yüzde 1,29, zeytinyağı yüzde 1,11, bebek pijaması yüzde 0,55 ve kadın pijaması yüzde 0,45.



Kaynak : İHA