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Google, Kırım Köprüsü yüzünden Ukrayna ve Rusya'nın arasında kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açtığı Kırım köprüsü’nün Google haritalarda ismi Ukrayna dilinde yazılınca kriz çıktı.

Teknoloji / 03 Temmuz 2018 Salı 10:42
Google, Kırım Köprüsü yüzünden Ukrayna ve Rusya'nın arasında kaldı

Mayıs ayı içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açtığı Kırım köprüsü Google haritalarda ismi Ukrayna dilinde yazılınca kriz çıktı. Rus tarafı bunu görünce duruma tepki gösterdi. Bu durum karşısında bir süre susan Google yöneticileri, şirketin basın servisi üzerinden yaptığı açıklamayla, “Yapılan hatanın farkındayız, ekiplerimiz bu hatayı düzeltmek için çalışıyor” dedi.

Kırım, 2015 yılında yapılan halk referandumuyla Rusya'ya bağlanmayı kabul etmiş, Putin'in imzasıyla da katılım resmiyete kavuşmuştu. Ukrayna tarafı ise yapılan seçimlerin meşru olmadığını iddia ederek Kırım'ın hala Ukrayna topraklarına ait olduğunu deklare etmişti. Kırım köprüsünün açılışından sonra ise tartışmalar hala sürüyor. Kaynak : İHA

Rusya Devlet BaşkanıGoogleUkraynaKırım


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