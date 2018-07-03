Fatih Altaylı açıkladı... İnce İstanbul'a aday olacak mı?

Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olacağı söylentilerini bugünkü köşesine taşıdı.



'CHP'de böyle bir niyet kesin vardır. Kuşkum yok.' diyen Altaylı, 'Ancak ben Muharrem İnce'nin yakın çevresinden, böyle bir adaylığa sıcak bakmadığını görüyorum' ifadelerini kullandı.



İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:



İNCE VE İSTANBUL



MUHARREM İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olacağı söyleniyor.



CHP'de böyle bir niyet kesin vardır.



Kuşkum yok.



Ancak ben Muharrem İnce'nin yakın çevresinden, böyle bir adaylığa sıcak bakmadığını görüyorum.



Gerçi başkanlıkla yönetilen Fransa'da başkanlığa giden yolun Paris veya başka önemli kentlerin belediye başkanlığından geçtiğini gördük, ama Türkiye'de bunun bir kez olması bir daha olacağı anlamına gelmez.



Muharrem Bey de zaten buna girmez. Kaynak : Beyaz Gazete Özel