Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, DHA muhabirine konuştu.



'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN TELEFON ALDIM'



Minik Eylül'ü defnettikten sonra Türkiye'nin her yerinden insanların telefonla kendisini aradığını söyleyen Yağlıkara, 'Sayın Başbakanımız aradı, başsağlığı diledi. Ayrıca Bursa Valimiz aradı. Her yerden tanımadığım yüzlerce telefon aldım. Çok sayıda CHP'li milletvekili ve kadın kollarından aradılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da taziye ziyaretine gelecek' dedi.



'LEYLA'NIN BABASINI BU SABAH ARADIM'



Baba Yağlıkara, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir olayının kendisini ve ailesini bir kez daha üzdüğünü belirterek, “Tüm Türkiye olduğu gibi biz de Leyla'nın ölü bulunmasına çok üzüldük. Yaşadığımız bu olay sonrası Leyla'nın ölü bulunması üzüntümüzü daha da arttırdı. Leyla'nın babasını bu sabah aradım, başsağlığı diledim. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu iki olaya üzülüyor.



'İDAM İSTİYORUZ'



Canilere devletimizin gerekeni yapmasını istiyorum, canımız yanıyor. Hem idam, hem de kimyasal hadım olayının gerçekleşmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz' diye konuştu.

Kaynak : İHA