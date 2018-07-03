"Erdoğan karşıtlığı hastalıklı seviyeye ulaştı"

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Türkler ve Müslümanların Almanya'daki ırkçı grupların bir numaralı hedefi haline geldiğini yazdı.



Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye karşıtlarının hedefi haline geldiğini ifade eden Hakan Çelik 'Erdoğan karşıtlığı o kadar hastalıklı bir seviyeye ulaştı ki, ne olsa Erdoğan'dan bilecek duruma geldiler. Almanya'nın Dünya Şampiyonası'ndan elenmesinin faturasını da Erdoğan'a çıkarmaya kadar vardırdılar işi!' dedi.



Hakan Çelik'in yazısındaki o bölüm;



Türkler ve Müslümanlar, Almanya'daki ırkçı grupların bir numaralı hedefi durumunda...



Solingen şehrinde kafatasçı grupların saldırısıyla evleri yakılan ve orada feci şekilde can veren insanların trajedisi hâlâ sıcak.



Son dönemde Türklere ait birçok cami ve iş yeri benzer gruplar tarafından hedef alındı. Alman hükümeti ve yargı kurumları önlem almakta etkisiz...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya'daki Türkiye karşıtlarının birinci hedefi hâline geldi.



Alman basını, kurumları ve siyasetçilerindeki Erdoğan karşıtlığı o kadar hastalıklı bir seviyeye ulaştı ki, ne olsa Erdoğan'dan bilecek duruma geldiler. Almanya'nın Dünya Şampiyonası'ndan elenmesinin faturasını da Erdoğan'a çıkarmaya kadar vardırdılar işi! Bir insanın, olaylar arasında bu kadar saçma bir ilişki kurabilmesi için herhalde akli dengesini yitirmiş olması gerekir.



Yeşiller Partisi'nin Türkiye kökenli eski Eşbaşkanı Cem Özdemir Alman formasıyla mücadele eden futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Erdoğan ile görüştükleri için Alman takımının dengesinin bozulduğunu iddia etti.



Ben, asıl dengesi bozulanın Cem Özdemir olduğu görüşündeyim. Özdemir gibi Türkiye kökenli bir liderin anavatanı olan ülkeye bu kadar nefret duyması gerçekten dramatik.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel