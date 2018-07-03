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Emin Çölaşan'dan provokatör yazı

Emin Çölaşan, Habertürk gazetesinin iktidar baskısıyla kapatıldığını yazdı.

Güncel / 03 Temmuz 2018 Salı 09:37
Emin Çölaşan'dan provokatör yazı

Ciner Holding bünyesinde 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinin ekonomik gerekçelerle yayın hayatına son verileceği ortaya çıktı. Gazetenin son sayısı bu cuma yayımlanacak.

Gazetenin yayın hayatına son vermesini Sözcü gazetesi Emin Çölaşan provokatör bir yazıyla değerlendirdi.

'SAKIN İNANMAYIN'

Çölaşan, gazetenin kapanmasının nedeni olarak, arada yazdıkları muhalif yazılar olduğunu belirtti.

Gazetenin iktidar baskısıyla kapatıldığını ifade eden Çölaşan 'Şimdi Habertürk yönetiminden açıklamalar gelebilir: “Hayır efendim, biz gazetemizi sadece ve sadece ticari hesaplarla kapattık. Üzerimizde hiçbir iktidar baskısı olmamıştır! Kapatma kararımızın baskılarla ilgisi yoktur.” Sakın ola ki inanmayın!' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Emin ÇölaşanHabertürk


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