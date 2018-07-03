Emeklilerin ve memurun alacağı zam belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, İşçi, Bağ-Kur ve yüzde 9,17 ,Memur emeklisine ise yüzde 8,67 zam yapıldı.



TÜFE'DEKİ ARTIŞIN ETKİSİ



TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti.



Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.



Toplam zam (3,5+ enflasyon farkı) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.



ENFLASYON FARKI ALACAKLAR



Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak.



Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.



BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ



Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor.



Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.



ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA ALINACAK



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.