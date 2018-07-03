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Bu böceğe 150 bin dolar veriyorlar!!

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böceği' Bilecik'te ilk defa görülürken, bu böceğin Japonlar tarafından internette 150 bin dolara kadara satın alındığı iddia ediliyor.

Yaşam / 03 Temmuz 2018 Salı 11:54
Bu böceğe 150 bin dolar veriyorlar!!

Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görülürken, nesli tükenmekte olan bu böcek üniversiteye verilecek.

Kentte bulunan ve Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bir kavanoz içinde teslim edilen böceğin yaptıkları incelemelerin ardından 'Geyik Böceği' olduğunu aktaran Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, 'Geyik böceği Hatay'ın Amanos dağlarında bulunan bir böcek. Buralarda gözükmeyen, görünmeyen nadir böceklerden bir tanesi. İlimize nasıl geldiğini bilmiyoruz, bilememekteyiz. Koruma altında olan ve nesli tükenen bir böcek. İnsan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bunlar genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşayan böcekler.

Sadece Türkiye'de

Bu böceğin dünya üzerinde sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu yüzden Japonya'da koleksiyoncuların yüksek paralar karşılığında aldığını anlatan Avcı, 'Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyorlar. Bu elimizdeki 6 anteni olanı. Bunların en çok para eden türü bu, yaklaşık Japonya'da 150 bin dolarlardan bahsediliyor. O yüzden bunu koruma altına alıp nesli tükendiği için üniversitemize teslim edeceğiz. Almanya'da şu anda parayla alıp satıyorlarmış öyle söyleniyor. Ama biz üniversitemize teslim edip korumasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Doğadaki en büyük böcek

Böceğin çok büyük olduğunu için halk dilinde 'Allah'ın öküzü' olarak ta adlandırıldığını ifade eden Avcı, 'Bu doğada en büyük böceklerden bir tanesi. Böceklerin kralı. Allah'ın öküzü gibi isimler de koymuşlar. Ama asıl geyik böceğidir' dedi.

Çizgi FilmTürkiye


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