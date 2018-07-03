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Böyle bir haberi ne okudunuz ne gördünüz!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaşın sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden takma yarım damak çıktı.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 11:35
Böyle bir haberi ne okudunuz ne gördünüz!
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek koyunlar ilgilenmeye başladı.

O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, dışarıda koyunlar ile ilgilenen eşinin yanına giderek, 'Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun' diyerek kızdı. Takma dişleri ağzında olan Gülümser Töngül'de, büyük bir şaşkınlıkla eve girerek ekmeği incelemeye başladı.

Aile ekmeğin içerisinde çıkan takma dişlerin kendisine ait olmadıklarını ve ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü.



'DİŞ TAKTIRMAK 2 BİN LİRA'

Gazetecilere açıklama yapan Gülümser Töngül, 'Bu diş ekmeğin içinden çıktı. Kahvaltı yapacağız sabah. Bende koyunlara bakıyordum, eşim geldi bana kızdı, dişini neden ekmeğin içine koydun. Ben de 'Ekmeğin içine diş mi konurmuş' dedim. Ben de eve geldim ekmeğin içinde diş var. Fakat benim dişim ağzımda, bu diş ekmeğin içinden çıktı. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çocuklarda eşimde ekmek getiriyor, ekmeğinde nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Dişin sahibi dişini aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın. Dişi koyduğu yerden düşmüş olabilir' şeklinde konuştu.






Kaynak : İHA


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