USD (Alış - Satış) : 4,66 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

Bir kayıp bebek haberi de İzmir'den... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 20:39
Bir kayıp bebek haberi de İzmir'den... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı.

Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

Kayıp kız Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu. Kayıp kız Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu. Bir kayıp bebek haberi de İzmir'den... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor Bir kayıp bebek haberi de İzmir'den... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor Leyla cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi Leyla cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğu öğrenildi Eylül Yağlıkara cinayetinde kan donduran detay Eylül Yağlıkara cinayetinde kan donduran detay Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi Acun Ilıcalı'dan Leyla - Eylül tepkisi Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Vicdan be! Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Vicdan be! Melih Gökçek de idam istedi Melih Gökçek de idam istedi Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı