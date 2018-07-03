Bir kayıp bebek haberi de İzmir'den... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı.



Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi.



Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.